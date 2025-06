La Street Food Parade festeggia dieci anni: a Cassano Magnago tre giorni di sapori e divertimento

Quest’anno la Street Food Parade festeggia un traguardo speciale: dieci anni dalla sua prima edizione, proprio nel luogo dove tutto ha avuto inizio – il Parco della Magana a Cassano Magnago.

“Un decennio fatto di sapori, incontri, cultura, musica e convivialità. Un progetto cresciuto nel tempo grazie all’entusiasmo delle migliaia di visitatori che lo vivono ogni anno, ma soprattutto grazie al sostegno costante dell’amministrazione comunale di Cassano Magnago, che ha sempre creduto con lungimiranza nella forza aggregante di questa iniziativa. Un grazie di cuore a chi ha accompagnato e supportato questa manifestazione sin dal primo giorno, contribuendo a trasformarla in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate varesina”.

Il programma 2025: festa grande per un anniversario speciale

Venerdì 13 giugno: 18:00 – 24:00

Sabato 14 giugno: 18:00 – 24:00

Domenica 15 giugno: 11:30 – 24:00

Cibo di strada da tutta Italia, musica dal vivo, silent disco, aree bimbi, attività ricreative e relax nel verde. Una tre giorni di sapori e felicità all’aria aperta, tra tradizione e novità. Cibo da tutta Italia (e oltre)

I migliori food truck selezionati da nord a sud tornano a invadere pacificamente il Parco della Magana. Un viaggio on the road attraverso i sapori più autentici della cucina regionale italiana… con qualche incursione internazionale che non guasta mai.

Tra i protagonisti su ruote: • IL CANNOLO – Cannoli Siciliani • PANZEROTTI & FRIENDS – Panzerotti pugliesi • AWAKTE – Specialità messicane • REGRILL – Bombette e frittini pugliesi • ZUCCHIATI – Arrosticini • ARTS – Hamburger giganti • CUORE MARCHIGIANO – Sapori delle Marche • PICANHA CUBE – Picanha brasiliana • BIZZI L’ARROSTICINO – Arrosticini abruzzesi & patatine twister • ZONA FRANCA – VEGE – Delizie vegetariane

Molto più di un festival gastronomico La Street Food Parade non è solo gusto

È un’esperienza completa fatta di: Silent Disco sotto le stelle con centinaia di cuffie luminose, che si terrà nelle serate del 13 e 14 giugno, sempre a partire dalle ore 21.00.

Aree bimbi e attività ricreative pomeridiane

Spettacoli musicali e performance live

Area picnic e relax

Chiringuiti, birre artigianali & cocktail Il tutto in un contesto green, accessibile, accogliente e attento all’ambiente.

L’evento è totalmente pet friendly e pensato per famiglie con bambini, giovani e cani a guinzaglio.

Dov’è la Street Food Parade?

Parco della Magana, Via Volta – Cassano Magnago (VA) Maps: Google Maps