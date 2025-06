Le 106 Green School di Varese celebrano la Giornata dell’Ambiente a Villa Recalcati

Aperta dallo spettacolo Fantastica…mente dell’Arca di Noe e arricchita dai Riciclattoli di Legambiente nel parco di Villa Recalcati, la Festa della Green School ha coinvolto decine di scuole e centinaia di bambini del Varesotto nella mattinata del 5 giugno.

Una data significativa, quella della Giornata mondiale dell’ambiente, in cui sottolineare con forza come le azioni concrete siano determinanti per portare ciascuno il proprio contributo per la sostenibilità ambientale.

Una sfida che le Green School conoscono sin troppo bene, impegnate ogni anno a progettare, mettere in pratica e misurare le proprie attività sostenibili su diversi pilastri: dalla riduzione dei rifiuti al riciclo, dalla riduzione degli sprechi di acqua, cibo ed energia al supporto della biodiversità.

Ad accogliere i bambini nei saloni di Villa Recalcati il consigliere provinciale con delega all’ambiente, Stefano Bellagio che si è complimentato per il loro impegno. «Siete bravissimi – ha aggiunto il presidente di Alfa srl Paolo Mazzucchelli – ho in casa un piccolo alunno Green School come voi e vedo come evitate di sprecare l’acqua e state attenti a ridurre i rifiuti. L’ambiente lo salverete voi».

Complimenti ai bambini “ormai esperti di citizen cience“, anche da parte di Eugenio Gervasini del Jrc di Ispra e dal docente dell’Università dell’Insubria Adriano Martinoli: «Siete un esempio per gli adulti e anche per gli studenti universitari, che sul piano ambientale sono già vecchi – ha detto – Alcuni festeggiano la laurea sparando coriandoli di plastica in aria e dimostrando così di non aver cura per l’ambiente. Evidentemente non hanno frequentato una Green School. Voi arriverete in Università sicuramente più preparati».

LA CARICA DI 106 GREEN SCHOOL

È toccato poi a Sara Villa del Cast presentare le premiazioni dei 106 i plessi scolastici certificati Green School per questo anno scolastico 2024-2025 che va a chiudersi.

La certificazione è un traguardo che arriva a termine di un percorso di miglioramento continuo, durato mesi e supportato dal Comitato Tecnico Scientifico Green School (composto da Provincia di Varese, Agenda 21 Laghi, Università degli Studi dell’Insubria, CAST ONG, JRC di Ispra e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Varese).

Un percorso sfidante, che ha coinvolto circa 2.000 insegnanti e 19.000 di studenti in un cammino fatto di azioni, riflessioni e cambiamento.

Le scuole hanno lavorato su temi cruciali per il nostro futuro: rifiuti, energia, acqua, cibo, mobilità sostenibile, biodiversità e altri obiettivi dell’Agenda 2030.

Le scuole varesine aderenti quest’anno si sono così classificate: 21 green school in classe A

32 green school in classe B

39 green school in classe C

14 green school in classe D

Durante l’anno scolastico, il corpo docente ha partecipato a tre incontri formativi promossi dal Comitato Tecnico Scientifico, seguiti da sopralluoghi in loco da parte degli esperti in tutte le scuole partecipanti.

Tra il 13 e il 29 maggio, le commissioni di valutazione – composte da esperti e tecnici degli enti aderenti al Patto Educativo di comunità Green School Varese – hanno incontrato le delegazioni scolastiche, valutando i progetti e assegnando la relativa classe di certificazione.

L’impegno delle scuole non è rimasto confinato tra le aule: i progetti Green School hanno avuto un impatto reale e misurabile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e promuovendo stili di vita più sostenibili, anche nelle famiglie e nelle comunità locali.

Inoltre, nelle motivazioni di ogni certificazione, il Comitato tecnico scientifico ha aggiunto dei consigli, per migliorare ancora di più il prossimo anno.

GREEN SCHOOL E UNESCO

La certificazione Green School Italia, quest’anno per la prima volta, è stata riconosciuta come allineata ai Green School Quality Standard di UNESCO, prevede una classificazione in quattro classi in base al punteggio finale ottenuto da ogni plesso.

Alle 106 scuole varesine si uniranno a breve le scuole delle altre dieci province italiane che otterranno la certificazione nei prossimi giorni, andando così a contribuire all’obbiettivo della Greening Education Partnership di UNESCO: certificare come Green School il 50% delle scuole del pianeta entro il 2030.

UN ANNO DI PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ GREEN SCHOOL

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno Villa Recalcati ha ospitato anche un incontro tra gli oltre venti soggetti che hanno aderito al Patto Educativo per valutare le numerose attività realizzate nell’anno a sostegno delle scuole e per programmare le attività del prossimo anno scolastico.

Partecipano al Patto Educativo: ALFA srl, Altrementi APS, Amici della Terra, ARPA Lombardia, ATS Insubria, Camera di commercio Varese, Carrefour Italia, Casanova APS ETS, Comune di Carnago, Confindustria Varese, Dikuntu ODV, Gruppo Speleologico Prealpino, Istituto OIKOS ETS, L’alveare ODV, LATI Industria Termoplastici SpA, Naturalis Insubria APS, Plastic Free Odv Onlus, Coop. TOTEM, USP Varese, Varesenews.