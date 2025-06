Magie, lupi e chiavi segrete: tornano le “Fiabe a Bizzozero”

È stata presentata nella sala matrimoni di Palazzo Estense a Varese l’edizione 2025 di Fiabe a Bizzozero, il progetto educativo e creativo che da oltre dieci anni coinvolge le scuole del rione varesino.

Galleria fotografica Fiabe a Bizzozero 2025 4 di 15

A fare gli onori di casa, insieme al presidente di Circolobizzozero Raffaele Coppola, promotore dell’iniziativa, anche la vicesindaco Ivana Perusin e Giulia Mazzitelli, rappresentante del Consiglio Comunale e dell’assessorato all’Istruzione, nonché insegnante nelle scuole protagoniste dell’iniziativa.

«Ormai sono una veterana del progetto – ha commentato Ivana Perusin –. Nato nel 2013, Fiabe a Bizzozero continua a essere un percorso bello e stimolante, che consente ai bambini di vivere il loro territorio in modo creativo e originale».

Un legame, quello tra i bambini e il quartiere, sottolineato anche da Giulia Mazzitelli: «Questo progetto è un modo concreto per portare i più piccoli a scoprire e riscoprire un luogo che quotidianamente abitano. Ho avuto il piacere di lavorare sia alla scuola Garibaldi che alla Marconi, e so quanto questo percorso sia significativo per gli alunni».

Raffaele Coppola ha ricordato le classi coinvolte: la 3ª elementare della scuola Garibaldi e la 4ª e 5ª della scuola Marconi, tutte appartenenti all’Istituto Comprensivo Varese 4. Ha poi ringraziato il Comune per l’ospitalità e il supporto istituzionale, gli sponsor che sostengono l’iniziativa e soprattutto le insegnanti, «Che si prendono il fardello – ha detto – di un lavoro impegnativo ma prezioso».

Tra i momenti più toccanti della presentazione, la consegna del volume a cura della classe 4ª Marconi, La chiave magica, che contiene anche due disegni di Giada Binetti, la bambina scomparsa prematuramente e a cui l’intera comunità ha voluto rendere omaggio. Il libro è stato ritirato, tra gli applausi, dalla madre.

Tre i racconti raccolti in questa edizione: “Il lupo investigatore“, realizzato dalla 5ª della Marconi; “La chiave magica, della 4ª Marconi; “Racconti magici“, della 3ª elementare Garibaldi. In ognuno dei libri sono inclusi i disegni realizzati dai piccoli studenti, copertina compresa: i piccoli artisti hanno scoperto la posizione delle loro “opere” proprio durante la presentazione.

Il libro sarà in vendita al prezzo simbolico di 5 euro presso il negozio Bubusette in piazza Sant’Evasio a Bizzozoero.

Nei prossimi giorni sarà anche disponibile gratuitamente in formato digitale sul sito bizzozero.net.