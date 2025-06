Maltrattamenti nella famiglia della “Varese bene”, assolto perché il fatto non sussiste

Un procedimento penale lungo e puntiglioso che ha svelato i contorni di una vicenda famigliare ascrivibile alla “Varese bene”: coppia di ultra trentenni che al momento dei fatti contestati litigano in continuazione con intemperanze – secondo la denuncia – spintesi oltre il lecito.

Ma non solo per la difesa, anche per la stessa Procura, i fatti non sono andati per questo verso e pertanto nella precedente udienza era stata chiesta l’assoluzione per l’avvocato quarantenne.

E assoluzione c’è stata, pronunciata dal Collegio di Varese: “Assolto perché il fatto non sussiste”.