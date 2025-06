“Note d’Estate al Museo Fisogni”: a Tradate un pomeriggio di musica e cultura

Domenica 15 giugno alle 16, il Museo Fisogni di Tradate ospiterà il concerto estivo del Corpo musicale cittadino, in un appuntamento che unisce musica, arte e cultura.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tradate, si terrà nella bella cornice della Villa Castiglioni Fisogni, con ingresso libero da via Bianchi 25/b. A dirigere l’esibizione sarà il M° Federico Cester, che guiderà il Corpo Musicale in un programma pensato per celebrare l’estate con un repertorio coinvolgente e variegato.

Oltre alla performance musicale, il pomeriggio offrirà anche un momento dedicato alla letteratura: sarà infatti presentato il nuovo romanzo di Elio Rimoldi, intitolato “Delfini a Venezia”. L’autore, oltre a raccontare la sua ultima opera, esporrà anche alcune sue opere d’arte.

Sarà inoltre possibile visitare il Museo Fisogni della stazione di servizio (ingresso 10 euro), con la collezione da Guinness World Record che comprende la più grande raccolta di distributori di benzina antichi (a partire dal 1892) ed oltre 6.000 pezzi inerenti le stazioni di servizio, tra cui targhe, compressori, oliatori, grafiche pubblicitarie, gadget, giochi e progetti.