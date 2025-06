Oggiona con Santo Stefano festeggia i 45 anni della sua biblioteca

Il Comune di Oggiona con Santo Stefano si prepara a festeggiare un traguardo importante: il 45° anniversario dell’apertura della Biblioteca Comunale. Per l’occasione, l’Assessorato alla Cultura ha organizzato l’evento “Biblioteca in Festa!”, in programma per domenica 8 giugno, un pomeriggio all’insegna della cultura, della partecipazione e del divertimento per grandi e piccini.

Il programma prenderà avvio alle ore 15 con i saluti istituzionali e un momento particolarmente significativo: lo svelamento della nuova targa della Biblioteca, che porterà il nome scelto con il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Un gesto simbolico che sancisce il legame profondo tra la biblioteca e la comunità, rafforzato da quasi mezzo secolo di servizio culturale e sociale.

A seguire, alle ore 15.30, spazio alla creatività con il laboratorio di gessetti a cura de I Madonnari di Bergamo, rivolto ai bambini dai 6 anni in su. L’attività, che si terrà nel piazzale antistante la Biblioteca, sarà accessibile su prenotazione e offrirà ai più piccoli l’occasione di esprimere la propria fantasia attraverso l’arte del disegno su strada.

Nel corso del pomeriggio, tutti i partecipanti potranno inoltre godere di una merenda offerta, in un clima di condivisione e festa.