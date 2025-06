Ordine degli Avvocati di Varese, serata di Gala e consegna delle targhe d’oro e argento

Nella splendida cornice dell’Hotel Capolago si è tenuta la tradizionale Serata di Gala dell’Ordine degli Avvocati di Varese, arricchita quest’anno dalla cerimonia di consegna delle Targhe d’Oro e d’Argento, momento solenne di riconoscimento per i Colleghi che da decenni rappresentano con onore e dedizione la professione forense. L’evento, animato dalla musica del DJ Max e impreziosito dalla calorosa partecipazione delle istituzioni locali, si è aperto con l’intervento sentito e appassionato del rappresentante del Consiglio dell’Ordine, che ha espresso profonda gratitudine a nome dell’intera comunità forense. Sono stati portati i saluti del Presidente del Tribunale, Dott. Papa, e del Procuratore della Repubblica, Dott. Gustapane, impossibilitati a partecipare, e rivolti sinceri ringraziamenti alle autorità civili e militari presenti, tra cui Davide Galimberti, Sindaco di Varese, Carlo Ambrogio Enrico Mazza, Questore, Col. Fabrizio Rella, Comandante della Guardia di Finanza, Maria Teresa Scarfò, Vice Dirigente dei Vigili del Fuoco e e Antonio Ziliotti, Vice Presidente della Camera di Commercio

Un tributo speciale è stato riservato anche ai rappresentanti degli Ordini professionali e delle Associazioni Forensi, simbolo di una solida collaborazione istituzionale. Non è mancato un momento di affetto e riconoscenza per l’Avv. Ferruccio Zuccaro, decano del Foro varesino, che ha onorato con la sua presenza l’intera platea. La cerimonia ha visto la consegna della Targa d’Oro all’avvocato Fabio Bombaglio (nella foto in alto con il presidente dell’Ordine Carlo Battipede), per i suoi 50 anni di ininterrotta attività professionale: mezzo secolo di udienze, studio, impegno e profonda umanità.

Le Targhe d’Argento, per i 35 anni di carriera forense, sono state invece conferite agli avvocati Rossana Carignola, Elisabetta Cioffi, Mauro Dalla Chiesa, Laura Maria Damiani, Fabio Margarini, Martina Orengo, Emilio Pratella, Alessandro Natale Rigano, Vincenzo Salvatore e Francesco Senaldi.

Questi riconoscimenti non rappresentano solo un simbolo formale, ma il segno tangibile di una vita dedicata alla Giustizia, alla difesa dei diritti e al rispetto della Legalità. Un momento particolarmente toccante è stato dedicato ai giovani Avvocati che hanno prestato solenne impegno nel 2024 e nei primi mesi del 2025. A loro è stato rivolto un affettuoso saluto e un augurio sincero di un percorso professionale etico, consapevole e profondamente umano. Il Consiglio dell’Ordine ha infine rinnovato le più vive congratulazioni a tutti i premiati e ha espresso un sentito ringraziamento ai consiglieri per il loro instancabile impegno quotidiano a servizio del Foro.