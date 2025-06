Patto per il Nord rompe con la Lega. Lisa Molteni: “Saronno, troppo tardi. Non facciamo da riempisala”

Ieri, nella seduta del 2 giugno, il Consiglio Federale di Patto per il Nord ha approvato all’unanimità la mozione del segretario federale Paolo Grimoldi, dichiarando ufficialmente la rottura con la Lega Salvini Premier, «ormai diventata – ha detto Grimoldi – un ostacolo all’autonomia e un alleato del centralismo».

Una rottura che ha avuto oggi un primo effetto locale, sulla campagna elettorale di Saronno.

« Saronno, mentre la coalizione di centrodestra mostra segni evidenti di difficoltà, arrivano richieste dell’ultimo minuto per “portare gente” e riempire le sale – dice Lisa Molteni, consigliere comunale a Gerenzano e coordinatrice della segreteria provinciale di Patto per il Nord – Troppo tardi e troppo comodo cercarci adesso, quando si teme la sconfitta. Possiamo sostenere candidati, ma solo chi ha il coraggio di dire chiaramente che tagliare strade e ospedali al Nord per pagare stipendi d’oro al ponte di Messina è inaccettabile. Il resto è solo gestione del potere».

«Patto per il Nord resta coerente con la sua linea: basta compromessi, basta giochi di partito. Il Nord merita rispetto, investimenti, autonomia. Ai candidati in corsa a Saronno va comunque un in bocca al lupo. Ma noi stiamo con chi ha il coraggio di dire le cose come stanno», conclude Lisa Molteni.

(nella foto Paolo Grimoldi e Lisa Molteni)