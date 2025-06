Primo giorno da sindaca per Ilaria Pagani: “Un onore immenso ma anche una grande responsabilità”

Primo giorno da sindaca per Ilaria Pagani, che dopo le emozioni e i festeggiamenti di ieri questa mattina in Comune è stata proclamata ufficialmente dalla vicecommissaria straordinaria Federica Crupi.

«Assumere il ruolo di Sindaca è un onore immenso, ma anche una grande responsabilità che affronto con serietà e gratitudine – dice Ilaria Pagani – Ringrazio coloro che hanno creduto in me e nella nostra visione di Saronno. Da oggi inizia un percorso fatto di ascolto, dialogo e lavoro concreto. Inizia una nuova pagina per la nostra città. Scriviamola insieme».

«Sarò la sindaca di tutti i cittadini saronnesi, di quelli che mi hanno votato e di quelli che non mi hanno votato. L’ho sempre detto, la mia porta sarà sempre aperta e sarà aperta per tutti».

Tanti i dossier aperti sulla scrivania di Ilaria Pagani. Tra i primi temi che affronterà, ha ribadito a poche ore dalla vittoria del ballottaggio, quello della sicurezza. «Il primo impegno sarà quello di intervenire sulla sicurezza, perché è un tema che tanti cittadini ci hanno portato all’attenzione in queste settimane. Sappiamo bene che è un tema che non dipende solo da noi ma per quello che è di nostra competenza interverremo subito. E poi abbiamo come priorità il decoro e la pulizia della città, e gli interventi sociali che per me sono fondamentali. Abbiamo sul tavolo il Pgt che dobbiamo riprendere in mano. Siamo pronti, ovviamente non sarò da sola, abbiamo una squadra e lavoreremo insieme come abbiamo fatto in questi mesi».

Ilaria Pagani in queste ore ha avuto parole di ringraziamento anche per i suoi avversari: «Ringrazio tutti e anche i miei competitor. E’ stato un percorso che abbiamo fatto insieme anche se su poli opposti, ma ognuno ha fatto il suo. E’ stata una bella battaglia».