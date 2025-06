Quattro giorni con la Croce Rossa di Varese: camp residenziale gratuito per i ragazzi dai 14 ai 17 anni

Dopo il grande successo dei campi estivi per bambini dagli 8 ai 13 anni, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese lancia una nuova iniziativa pensata per gli adolescenti: CRI PASS 2025, un campo estivo residenziale gratuito dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 17 anni, che pernotteranno dal 24 al 27 luglio 2025 presso la sede CRI di via Jean Henry Dunant 2 a Varese.

Quattro giornate all’insegna di attività dinamiche, laboratori, momenti di confronto, socialità e crescita personale, con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un’esperienza unica, capace di trasmettere i valori fondamentali della Croce Rossa in modo fresco, attuale e coinvolgente.

«Questo campo nasce dal desiderio di offrire un’opportunità a tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano avvicinarsi al nostro mondo, anche a chi non ha mai partecipato ai nostri campi 8–13. È un’occasione per continuare un percorso o iniziarne uno nuovo, sempre nel segno dell’impegno, del volontariato e dei valori della Croce Rossa» dichiara Simone Filippi, Presidente del Comitato CRI di Varese.

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, per confermare l’interesse è possibile scrivere direttamente a campo.estivo@crivarese.it per ricevere il modulo d’iscrizione. Le richieste devono pervenire entro il 27 giugno 2025.

La sola compilazione del modulo Google non comporta l’iscrizione automatica al campo, ma è necessario l’invio della documentazione completa: modulo d’iscrizione firmato e copia della carta d’identità del minore in corso di validità. In caso di più partecipanti, è necessario compilare un modulo per ciascuno e allegare il relativo documento d’identità.

In caso di impossibilità a partecipare si prega di comunicarlo prontamente alla mail campo.estivo@crivarese.it entro il 27 giugno p.v. Non è prevista nessuna penale.

L’ammissione verrà confermata via e-mail a partire dal 3 luglio.

Con CRI PASS 2025, la Croce Rossa di Varese intende rafforzare il proprio impegno verso le giovani generazioni, offrendo loro un’occasione di crescita, consapevolezza e cittadinanza attiva.

Per informazioni:

campo.estivo@crivarese.it

www.crivarese.it