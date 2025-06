Quattro medici ortopedici in arrivo a Luino

Buone notizie per l’Ortopedia di Luino, affidata al dottor Massimo Masola. ASST Sette Laghi ha infatti incaricato quattro nuovi Ortopedici libero professionisti, che si affiancheranno al primario, ai due specialisti già in servizio a Luino come liberi professionisti e ai tre specializzandi dell’Istituto Gaetano Pini che proseguono il loro percorso di formazione supportando l’attività della struttura luinese.

Nel dettaglio, dei quattro ortopedici in arrivo, due, il dottor Marco Calamita e il dottor Gary Gambassi, provengono da Milano. Il dottor Calamita, in particolare, è specializzato anche in Microchirurgia della mano. C’è poi il dottor Pietro Bica che arriva da Palermo, e il dottor Alessandro Paladini Molgora, già ortopedico in servizio ad Angera, in quiescenza, ora disponibile per 18 ore settimanali nella sede di Luino.

I nuovi specialisti si divideranno tra interventi chirurgici, guardie e attività ambulatoriale, consentendo il potenziamento dell’attività ortopedica nell’Alto Verbano. In particolare, sul fronte chirurgico, l’evoluzione attesa nel breve periodo è quella di portare le attuali due sedute operatorie settimanali, di cui una di BIC (Bassa Intensità Chirurgica), a due sedute di Day Surgery, e, in prospettiva, ad un programma di week surgery, ripristinando gli interventi in regime di degenza ordinaria. I nuovi professionisti entreranno in servizio a Luino a cavallo tra giugno e luglio e, gradualmente, si potranno affinare i programmi di attività.