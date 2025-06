Runners e amatori battono la pioggia: oltre 200 a Varese corrono per “Tra Ville e Giardini”

Si è conclusa nella serata di venerdì 6 giugno la dodicesima edizione di Tra Ville e Giardini, la tradizionale manifestazione podistica che ogni anno anima le strade e i parchi di Varese. Un’edizione che ha dovuto fare i conti con condizioni meteo non favorevoli: il maltempo della scorsa settimana e le nubi persistenti di venerdì 6 giugno hanno rischiato di compromettere la gara, che ha preso il via sotto una leggera pioggia.

Ma lo spirito dei partecipanti non si è lasciato scoraggiare: runner, amatori e camminatori hanno risposto con entusiasmo, garantendo una grande partecipazione alla manifestazione non competitiva. Sul fronte della gara agonistica, sono stati ben 206 gli atleti che hanno tagliato il traguardo, confermando il valore e l’attrattiva di questo appuntamento sportivo.

LE CLASSIFICHE: VITTORIE DI MURITHI E GELSOMINO

In campo maschile la vittoria è andata a Peter Wahome Murithi (Run2gether), che ha dominato la gara con un tempo di 45:51. Alle sue spalle il francese Julien Gueydon (Menton Marathon A), secondo in 46:30, e Luca Ponti (Atletica 3V), terzo in 48:22.

Tra le donne, prestazione maiuscola di Claudia Gelsomino (Atl. Casone Noceto), che ha distaccato le avversarie chiudendo la prova in 55:28. Sul secondo gradino del podio Greta Banfi (Runcard) in 57:19, mentre il terzo posto è andato a Elena Soffia (G.S. Maratoneti Cassano Magnago), che ha concluso la sua gara in 58:28.

“GRAZIE PER TUTTO CIÒ CHE FATE” LE PAROLE DEGLI ORGANIZZATORI A SPONSOR E VOLONTARI

Fondamentale, come sempre, per il buon andamento della gara il contributo degli enti e delle associazioni che hanno reso possibile la manifestazione. «Un ringraziamento particolare va a: Università degli Studi dell’Insubria, Associazione Dove Due o Tre, Giunta comunale di Varese e Ufficio Sport del Comune, Lions Club Varese Host, Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Varese, Associazione Polizia di Stato – sezione di Varese, Polizia Locale di Varese, Gruppo Alpini e tutti i volontari impegnati lungo il percorso e nell’organizzazione – hanno sottolineato gli organizzatori – Un ringraziamento sentito anche agli sponsor, che con il loro sostegno contribuiscono ogni anno al successo dell’iniziativa».

Come da tradizione, Tra Ville e Giardini ha anche una forte valenza solidale: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all’associazione Amico Fragile, che si occupa di progetti a favore delle persone in difficoltà. «Un grazie infinito per il vostro impegno e per tutto ciò che fate», hanno concluso gli organizzatori.