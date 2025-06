Sistema informatico in manutenzione nei pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi: i medici scrivono a mano

In tilt il sistema informatico negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. L’operatività dei sanitari è stata rallentata dalle sei di questa mattina, mercoledì 4 giugno, fino a circa le 11 a causa dei un black out dovuto a dei lavori di manutenzione.

L’intervento per migliorare il sistema informatico centralizzato di tutti i PS aziendali avrebbe dovuto durare qualche decina di minuti ma si è protratto per alcune ore. Il personale, non disponendo dei terminali, ha dovuto ricorrere alla carta rallentando, quindi, le operazioni. I disagi per gli utenti sono stati mo,to limitati ma la Sette Laghi si scusa comunque per l’incovenienteA metà mattinata il PS di Varese risultava sovraffollato con 49 persone in cura ( di cui 20 in codice arancione e una in rosso) e 19 in attesa. Molto sovraffollati anche gli altri PS aziendali di Tradate e di Cittiglio.

A fine mattina, al Circolo di Varese i pazienti in cura erano saliti a 71 e quelli in attesa a venti con un livello di grave sovraffollamento.

Nel gennaio scorso avevamo parlato di un black out del gestionale delle prenotazioni, ormai obsoleto e che andrà sostituito con il fascicolo sanitario 2.0 e la telemedicina.

Le criticità informatiche sono spesso lamentate anche dai medici di famiglia che si trovano bloccati dal portale regionale fermo.