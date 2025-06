“Sperimentiamo Sereni”: il Liceo di Luino porta la fisica in mostra alla Colonia Elioterapica di Germignaga

Una giornata dedicata alla fisica, alla scoperta e al metodo sperimentale. Venerdì 6 giugno, dalle 8.30 alle 13.00 e poi nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, alla Colonia Elioterapica di Germignaga, sarà allestita la mostra dal titolo “Sperimentiamo Sereni”, che vedrà protagonisti gli studenti di alcune classi terze del Liceo Sereni di Luino.

L’iniziativa rappresenta l’esito del progetto Lab2Go, realizzato in collaborazione con l’Università di Milano, e si propone di avvicinare il pubblico alla fisica attraverso esperienze dirette e coinvolgenti. I ragazzi presenteranno infatti i risultati delle attività svolte in laboratorio, illustrando non solo i concetti teorici appresi, ma anche le applicazioni pratiche degli stessi.

Due i percorsi principali allestiti all’interno della mostra. Il primo, dal titolo “Sbagliando si impara”, è dedicato a esercitazioni su pratiche di misura e stima: dall’altezza di una persona ai tempi di reazione in diverse condizioni, dagli spazi percorsi su piani inclinati alla stima del valore di pi greco, fino a calcoli probabilistici. Il secondo percorso, “Caduta, urto e rimbalzo”, si concentra invece sull’analisi dei moti di caduta nei fluidi (acqua, aria, olio), sugli urti e i rimbalzi di carrelli e palline, nonché sulla verifica sperimentale del principio di conservazione dell’energia nel moto parabolico.

La mostra sarà interamente guidata dagli studenti, che accompagneranno i visitatori tra esperimenti, strumenti e dimostrazioni pratiche, rendendo l’esperienza interattiva e accessibile a tutti. L’evento finale di chiusura è previsto alle ore 18.15. L’ingresso è libero e aperto a tutti.