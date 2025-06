Spettacoli, premiazioni ed emozioni alla Carducci di Gavirate per la fine dell’anno scolastico

Sabato 7 giugno i ragazzi della Carducci di Gavirate, salutati dalla dirigente Maria Grazia Barone, hanno vissuto una mattinata intensa tra giochi, teatro e premiazioni.

Nelle prime ore si sono tenuti in palestra i tornei di calcio delle terze e in cortile giochi sportivi per le seconde organizzati dai professori Angelo Alaimo, Silvia Schiena e Lucia Giamberini.

Poi, dopo l’intervallo, tutte le classi si sono ritrovate in auditorium per assistere agli spettacoli teatrali, frutto del lavoro della regista Silvia Sartorio, coadiuvata dai prof. Andrea Castelli e Anna Landoni. Il primo spettacolo, dal titolo Cristoforo Colombo, in modo originale e divertente ha presentato la figura del grande esploratore prima di partire per il suo viaggio verso le Indie, ripercorrendo alcuni episodi dell’infanzia fino all’arrivo a Madrid e all’incontro con i reali Isabella e Ferdinando, ben interpretati dai giovani attori delle classi prime che hanno recitato in costume con grande convinzione.

Nello spettacolo successivo, intitolato Una lunga estate calda a Itaca, in scena erano presenti i principali dei dell’Olimpo, alle prese con la difficile decisione di far ritornare finalmente Ulisse a Itaca. Tra gag esilaranti e costumi sfavillanti, i ragazzi hanno intrattenuto la platea che ha molto apprezzato, applaudendo alla fine la riconciliazione tra Ulisse e la moglie Penelope, stanca di tanti anni di attesa. E così si è concluso anche un periodo torrido per tutta la Grecia, come spiegato in vari “tg” che si sono alternati tra una scena e l’altra.

Successivamente, la prof.ssa Michela Lucchina ha presentato il numero di giugno del Carduccino, il giornalino atteso da tutti per i bellissimi articoli scritti dai ragazzi delle classi seconde nel laboratorio pomeridiano del giovedì, condotto dalla docente insieme al prof. Emanuele Prina. Un prodotto ben confezionato e impaginato che viene poi inviato in bacheca a tutte le famiglie. Ci sono interviste, giochi e articoli di approfondimento su temi cari ai ragazzi o riguardanti progetti svolti dalla scuola, come un’intervista a Rodolfo Rabolini del Cai Scuola che porta avanti da anni una serie di iniziative intitolate “La montagna insegna” o una commovente intervista alla bisnonna Ines, conosciuta dai ragazzi nell’ambito del Progetto Rughe, un’attività di volontariato realizzata con malati di Alzeheimer.

A seguire la prof.ssa Elena Invernizzi ha accolto sul palco Lodovico Taddia, il presidente di MareVivo insieme ai volontari delle regioni Lombardia e Piemonte, sponsorizzati da SBS che ha donato trecento zainetti a tutte le classi primarie e secondarie del Comprensivo per aver partecipato al concorso pilota “vogliamo un’area protetta per la laguna di Venezia” con curatissimi elaborati grafici corredati da lettere rivolte al presidente Mattarella e alle istituzioni per accogliere questo importante appello di salvaguardia della natura.

Le prof.sse Marina Loviselli ed Elena Nardini, insieme a Luca Gagliardini dell’associazione scacchistica Esteban Canal di Cocquio che da tanti anni collabora con la scuola, hanno premiato i vincitori del torneo di scacchi e successivamente sul palco sono saliti i vincitori dei vari tornei sportivi, realizzati durante l’anno dal prof. Volmer Armani.

Il momento conclusivo è stato dedicato alle terze con i loro video e immagini, proiettate dal prof. Francesco Codecasa, che, come ogni anno, ha curato tutta la la parte tecnica in auditorium.

Grande commozione e molte lacrime si sono viste sui volti dei ragazzi quando sono apparse le immagini del fantastico soggiorno studi in Francia, organizzato dalla prof.ssa Michela Ricotti.

Infine, tutte le classi e i colleghi presenti hanno riservato uno speciale applauso a due docenti che andranno in pensione: le prof.sse Isabella Ghiringhelli ed Emanuela Silvestri, due pilastri della Carducci che mancheranno a tutti. A loro, visibilmente commosse, è stata dedicata la speciale esibizione di un alunno di terza, Emanuele Monaco, che ha cantato il pezzo lirico Nessun Dorma, strappando applausi a scena aperta.

Presenti anche i genitori del Comitato, con il presidente Marco Panosetti, che con il loro prezioso impegno contribuiscono a realizzare i tanti progetti di ampliamento dell’offerta formativa che la scuola offre.

La festa si è conclusa in un clima cordiale di gioia, in cui tutti i ragazzi si sono sentiti valorizzati e coinvolti e i docenti soddisfatti per aver contribuito alla crescita e all’educazione dei loro alunni.