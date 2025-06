Traversata dei Pionieri per “profeti in patria”: Lavizzari vince la Hard Swim, Soave la Smile Swim

Il varesino Simone Lavizzari (Swim Revolution) e la cagliaritana Giulia Fenu si sono imposti nella gara principale – la Hard Swim di 5mila metri – della “Traversata dei Pionieri” di Travedona Monate, prima delle tre tappe dell’Italian Open Water Tour (IOWT) disputate nelle acque dolci dei laghi varesotti.

Lavizzari ha fatto segnare un tempo notevole, 1h03’59” battendo un ex azzurro, il genovese Francesco Ghettini (suo compagno di squadra) che però ha vinto la classifica “natural” dedicata agli atleti che nuotano con il semplice costume da bagno. Terzo posto assoluto per Manuel Muletti; il miglior over 30 è risultato Sandro Tortelli (Acquatic Center Montichiari) mentre le altre classifiche per età sono state appannaggio di Matteo Pelagalli Ficorilli (Swim Revolution – Over 40), di Sandro Vezzani (Swimmer Inside – Over 50) e di Stefano Colapinto (Over 60).

Tra le donne alle spalle di Giulia Fenu – che ha nuotato in 1h11’31” e vinto anche tra le “natural” – si sono piazzate nell’ordine la veneta Francesca De Nardi e la genovese Sara Monari entrambe della Swim Revolution. Vincitrici per fasce di età sono risultate Sara Canestrini (Pol. Garden – Over 30), Francesca Montaguti (Over 40) e Valeria Giulia Mazzon (Over 50).

Le gare si sono svolte in una giornata splendida dal punto di vista metereologico, con cielo terso, sole forte e acque limpide sul lago di Monate. Al via sono stati ben 430 gli atleti provenienti da tutta Italia a misurarsi a colpi di bracciate; oltre alla Hard Swim si sono disputate la Smile Swim di 2.500 metri e la spettacolare staffetta finale.

Anche nella Smile Swim la vittoria è andata a un padrone di casa, il varesino Fabio Soave che in questa occasione ha prevalso proprio su Simone Lavizzari e Diego De Ambrosis: quest’ultimo ha vinto tra i “natural” davanti al fratello Ettore e al trentino Andrea Zenatti dei Luzzi Impavidi. Primo gradino del podio anche per Alessandro Manea (Over 30), Matteo Pelagalli Ficorilli (Over 40), Gabriele Magni (Over 50) e Branko Moyes (Over 60).

Tra le donne doppietta di Giulia Daverio che vince l’assoluta e la natural precedendo dopo 2,5 chilometri di nuoto Carlotta Montorfano e Francesca De Nardi. Prime per età invece Giulia Marazzi (Over 30), Valentina Imperiali (Over 40), Ilaria Del Grande (Oxygen Triathlon – Over 50) e Patrizia Di Donato (Over 60).

Infine la spettacolare staffetta finale: Simone Lavizzari, Francesco Ghettini e Gilberto Manfredi hanno regalato l’oro alla Swim Revolution davanti ai “Nuovi arrivati” Ettore e Diego De Ambrosis e Mattia Lattanzio e ai “Luzzi Volanti” detentori del challenge (Davide Michelotti, Andrea Zenatti e Davis Panieri). Il Premio Best Team per il gruppo più numeroso è andato ai Swim revolution mentre Ettore Ferri si è aggiudicato il premio per i donatori dell’Avis.

La Traversata dei Pionieri di Travedona Monate ha anche aperto ufficialmente il Challenge dei Laghi, il “sotto circuito” che comprende cinque prove tra Varesotto – prossimo appuntamento il 5 luglio a Leggiuno con la nuova Traversata dell’Eremo – Trentino e Veneto.