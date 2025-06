Triplo oro per la Rotellistica Lonatese: un trionfo al Trofeo Interregionale UISP

A inizio giugno, la Rotellistica Lonatese ha brillato al Trofeo Interregionale Gruppi Folk UISP Lombardia 2025, conquistando tre medaglie d’oro nelle rispettive categorie. Un risultato eccezionale per la giovane società di pattinaggio artistico a rotelle di Lonate Pozzolo, che ha da poco intrapreso il percorso nella specialità di gruppo.

I team in gara — Dreamers (categoria Under 12), Blossom (categoria New Folk UISP) e Bright Four (quartetto senior) — si sono tutti classificati al primo posto, regalando alla società una memorabile tripletta d’oro. Un traguardo ancora più significativo se si considera che la Rotellistica Lonatese, tradizionalmente focalizzata sulle competizioni individuali, si è affacciata al mondo dei gruppi soltanto un anno fa.



Merito anche del lavoro delle allenatrici: Gaia Frisoni, che ha guidato i gruppi Dreamers e Blossom, e il duo composto da Giulia Menini e Sara Busti, che ha curato la preparazione del quartetto Bright Four. Le coach si sono dette entusiaste dei progressi mostrati dalle atlete e pronte a puntare ancora più in alto nella prossima stagione.

L’anno sportivo della Rotellistica Lonate sta per concludersi con un’importante tappa: il Campionato Nazionale Formula UISP, in programma a Massa Carrara. A rappresentare la società saranno ben sei atlete lonatesi, un risultato che premia il costante lavoro svolto durante l’anno da tecnici e ragazze.

Grande successo anche per il saggio di fine anno, andato in scena lo scorso 5 giugno con il tema “Il sogno olimpico”. L’evento ha visto esibirsi tutte le atlete, dalle più piccole alle agoniste, in una serata di sport e spettacolo che ha saputo coinvolgere il pubblico e celebrare la chiusura della stagione. A rendere ancora più speciale la serata, la presenza della campionessa del mondo Letizia Ghiroldi, ospite d’onore.

Ma l’attività non si ferma: la Rotellistica è infatti impegnata con la terza edizione del Campus estivo, della durata di quattro settimane, che si concluderà il 7 luglio. Un’occasione preziosa per continuare ad allenarsi, divertirsi e crescere insieme, tra sessioni in pista, preparazione a secco e momenti di gioco e condivisione. Un’estate a tutto sport per la Rotellistica Lonatese, tra obiettivi raggiunti e nuovi traguardi da inseguire.

«Siamo molto orgogliosi dei risultati di questa stagione sportiva», commenta il direttore tecnico Stefania Frontini. «Invitiamo chiunque voglia avvicinarsi al pattinaggio artistico a rotelle a partecipare alle giornate di prova gratuite che si terranno nel mese di settembre.»

Per informazioni sui corsi in partenza a settembre per i ragazzi e ragazze + 3 anni , che si terranno presso la palestra delle scuole Brusatori in via Adamello 1 a Sant’Antonino , è possibile contattare il numero 338-6413822 (Stefania).