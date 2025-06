Un successo da tutto esaurito per il burraco solidale ad Albizzate: cento partecipanti per aiutare un ospedale

Grande successo ad Albizzate per il torneo di burraco solidale “La Regina di Cuori si veste di verde per Camminiamo Insieme”, che lo scorso weekend ha riempito la Sala Piotti con un centinaio di partecipanti accorsi per sostenere una nobile causa. L’iniziativa, promossa dal neonato Comitato Albizzatese Camminiamo Insieme e coordinata dai migliori “professionisti” di burraco della scena albizzatese, aveva come obiettivo la raccolta fondi da destinare a un ospedale del territorio.

L’evento ha registrato il tutto esaurito. Ai partecipanti è stato donato un piccolo omaggio al momento dell’iscrizione, seguito da un ricco buffet che ha creato l’occasione per scambiare due chiacchiere in un clima amichevole, prima dell’inizio delle sfide.

A fare gli onori di casa, prima dell’avvio del torneo, è stato il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, che ha voluto esprimere parole di apprezzamento per il Comitato promotore, nato sull’onda dell’entusiasmo suscitato dall’evento “Camminando con Chiara”. «Spinti dall’ottima riuscita della prima iniziativa – ha detto il primo cittadino – hanno deciso di non fermarsi e di portare avanti un progetto ambizioso di solidarietà e cura del prossimo».

Il cuore dell’attività di Camminiamo Insieme è stato ben spiegato durante la serata: «Eventi di raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione, collaborazioni con altre organizzazioni benefiche, con l’unico grande obiettivo di sostenere con donazioni reparti ospedalieri ed abbracciare iniziative positive che necessitano di appoggio per poter fare la differenza ed offrire un futuro di speranza e guarigione a tutte le persone che soffrono».

Dopo tre ore di gioco, la serata si è conclusa con la premiazione delle prime cinque coppie classificate. Ma al di là del podio, il Comitato ha voluto sottolineare che «moralmente siete tutti vincitori, perché quando si fa del bene, si vince sempre».