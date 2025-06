Una rosa su rotelle

Una rosa, fragile ma forte, simbolo di bellezza e trasformazione, ha ispirato l’intera serata. Così si è aperto, con un tema tanto poetico quanto evocativo, lo spettacolo di fine stagione della International Skating, Asd affiliata alla Uisp, andato in scena nel gremito Palazzetto dello Sport di Busto Arsizio.

Lo spettacolo si intitolava “Cosa vuoi che sia una Rosa…”. Ma chi ha assistito al saggio sa bene che quella non era solo una rosa. Era determinazione, passione, impegno. Era una metafora, un modo per raccontare le storie dei quasi cento atleti che si sono esibiti: alcuni giovanissimi, con appena pochi mesi di rotelle ai piedi; altri più navigati, con titoli regionali e nazionali alle spalle. Tutti uniti da un entusiasmo contagioso.

Già dai primi minuti della serata si è percepita un’atmosfera speciale. Il pubblico, caldo e presente, ha riempito ogni posto disponibile. Famiglie, amici, appassionati hanno partecipato con applausi, sorrisi e occhi attenti. Per molti era la prima volta che vedevano in pista i propri figli o nipoti. Per altri, un’occasione per ammirare i progressi degli atleti più esperti.

Il programma ha seguito un filo conduttore ben preciso, e ogni coreografia raccontava un diverso volto della rosa. Si è cominciato con “Afrodite e la prima rosa”, che ha aperto le danze in modo etereo e mitologico. Poi è arrivato “Il giardino di rose”, con i suoi colori e la freschezza di un gruppo compatto e affiatato.

La serata è proseguita con esibizioni intense come “La Rosa dei venti” e “L’essenza di rosa”, fino a momenti più tecnici come “Casanova” e “Giulietta”, dove i pattinatori hanno saputo unire il gesto sportivo al racconto emotivo.

A seguire, si è esibito il gruppo La Rosa del Deserto, che ha incantato il pubblico con una performance carica di eleganza e suggestione, evocando il mistero e la forza nascosta nelle pieghe del deserto e nei petali di una rosa simbolica. Subito dopo, è andato in scena Il Piccolo Principe, un momento di grande delicatezza e profondità, ispirato al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Spazio anche al ritmo con “Il tango”, e infine il gran finale corale, che ha visto scendere in pista tutti gli atleti per un’ultima, emozionante coreografia collettiva.

Tra un’esibizione e l’altra, era impossibile non notare lo spirito di collaborazione che lega questa società. Dietro ogni sorriso, ogni passo ben riuscito o ogni esitazione superata, c’era il lavoro di mesi di allenamento, ma anche il sostegno reciproco.

A testimoniare l’importanza dell’evento, erano presenti numerose autorità cittadine e sportive, la cui partecipazione ha rappresentato un segno concreto di riconoscimento per l’impegno profuso dalla società organizzatrice e per il valore educativo dello sport. Tra i presenti figuravano il vicesindaco e assessore allo sport di Busto Arsizio, Luca Folegani, insieme alla Presidente del Consiglio Comunale, Laura Rogora. Hanno preso parte all’iniziativa anche Maria Paola Reguzzoni, assessore all’inclusione sociale e alla salute, e Teresa Nasatti, consigliere dell’ASSB. A rappresentare il mondo sportivo, inoltre, è intervenuta Rita Di Toro, presidente della UISP Varese, che ha sottolineato la “professionalità, la bravura e la coordinazione degli atleti”. La loro presenza ha conferito ulteriore prestigio alla manifestazione, sottolineando l’attenzione delle istituzioni verso lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere sociale.