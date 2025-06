Varese entra nella CER Malpensa Insubria: approvata all’unanimità in consiglio comunale l’adesione alla comunità energetica

È un passaggio che è stato definito “epocale”, e forse lo è davvero aldilà della retorica, quello avvenuto questa sera nel consiglio comunale di Varese.

Con 30 voti favorevoli su 30 presenti, è stata approvata l’adesione del Comune alla CER Malpensa Insubria, la Comunità Energetica Rinnovabile nata attorno all’area di Malpensa, grazie alla spinta della camera di commercio e di diversi enti locali, imprese e realtà del territorio.

A relazionare in aula è stato il presidente della commissione ambiente Dino De Simone, che ha parlato con convinzione di un’opportunità storica per la città: «Io, il mio tetto, il mio pannello e tutti voi: questa è la filosofia di una comunità energetica – ha spiegato De Simone – Finalmente Varese ha la possibilità di entrare a pieno in un processo in cui lo Stato italiano finanzia l’energia che possiamo produrre e usare localmente. È un meccanismo che porta risorse sul nostro territorio, invece che lasciarle ad altri».

De Simone ha sottolineato anche la funzione della CER come “volano” per una serie di servizi aggiuntivi: dalla possibilità per i cittadini e le imprese di acquistare energia a prezzi calmierati, alla realizzazione di impianti fotovoltaici a condizioni vantaggiose. Importante il lavoro sinergico con la Camera di Commercio, promotrice dell’iniziativa: «Quando abbiamo cominciato a parlarne con la Camera di Commercio, abbiamo convenuto che non servisse inventare una nuova Cer per Varese – ha detto De Simone – Era più semplice allargare una buona idea già avviata, a cui anche l’università dell’Insubria sta aderendo. Più siamo, più energia mettiamo in condivisione, più vantaggi generiamo». Con l’adesione di Varese, ha sottolineato il presidente di Commissione, la CER Insubria rappresenta un caso rilevante anche a livello nazionale.

Tutti favorevoli gli interventi: il primo a parlare è stato Luca Paris (Gruppo Misto – 5Stelle) che ha ringraziato la Camera di Commercio “per aver colto lo spirito della comunità energetica”, mentre Barbara Bison (Lega) ha ricordato con orgoglio che la Regione Lombardia è stata la seconda regione dopo il Veneto a promuovere le CER, grazie anche all’impegno dell’allora vicepresidente leghista Francesca Brianza, e ha anche proposto di valutare l’utilizzo di energie rinnovabili e l’adesione alla comunità anche per il nuovo canile comunale, in fase di relizzazione a Bizzozero.

Il consigliere Franco Formato (Varese Ideale) ha evidenziato la necessità di far partire la CER anche nelle scuole, prevedendo momenti di formazione e la nascita di nuove figure professionali specializzate. Infine, Eugenio De Amici ha anticipato il voto favorevole di Fratelli d’Italia. Infine, il sindaco Davide Galimberti ha ringraziato l’assessore De Simone «per le sue competenze elevatissime, che hanno permesso di raggiungere questo traguardo». Un traguardo che ha visto per una volta unanime tutto il consiglio.