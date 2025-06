Varese in ricostruzione: Piras verso Fasano, anche Vitofrancesco si allontana

Il Varese 2025-2026 è in costruzione. O meglio, ricostruzione, visto che saranno parecchi i giocatori della stagione appena finita che non vestiranno la maglia biancorossa l’anno prossimo.

Il direttore sportivo del Fasano Antonio Montanaro continua a guardare alla sua ex squadra per e dopo aver portato in Puglia il difensore Stefano Molinari e il mancino Matteo Maccioni è a un passo anche dal portiere classe 2006 Lorenzo Piras; il giovane estremo difensore, che lo stesso ds aveva portato ai piedi del Sacro Monte dal Bra, potrebbe non essere l’ultimo dei giocatori a percorrere la tratta dalle Prealpi alla provincia di Brindisi.

Un altro elemento che potrebbe dire addio a Varese è Ferdinando Vitofrancesco, capitano della squadra nelle ultime due stagioni. Ancora non è chiaro quale sarà il suo futuro, ma con il passare delle ore diminuiscono le possibilità di una sua permanenza in biancorosso.

Detto di Piras vicino al Fasano, a difendere la porta varesina dovrebbero arrivare due portieri classe 2007, l’ultimo anno di obbligatorierà degli under per la prossima stagione. Così come avvenuto negli ultimi anni, la squadra si fiderà quindi a un numero uno giovane.

Dando per scontate le permanenze del centrocampista varesino classe 2006 Pietro Marangon e dell’attaccante Niccolò Romero – non così certo il portiere Stefano Ferrari, che potrebbe andare altrove nonostante il contratto, vedi discorso portieri affrontato poche righe sopra -, è difficile capire chi potrebbe restare della passata stagione. Quotazioni alte per Matteo Barzotti, unico citato nella conferenza stampa di Battaglino, mentre per tutti gli altri il futuro resta nebuloso, compresi elementi legati alla maglia come Stefano Banfi e Andrea Malinverno.

Intanto mister Andrea Ciceri – che non è ancora stato presentato – si sta confrontando con il direttore sportivo per capire quali profili andare a cercare. Lo staff tecnico è già definito, ma i nomi non sono ancora stati svelati dalla società.