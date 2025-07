A Cuveglio domenica sera preghiere e riflessione per rompere il silenzio su Gaza

Anche Cuveglio prega e fa rumore in strada per “rompere il silenzio” su quanto sta accadendo a Gaza, in Palestina: domenica 27 luglio una serata in piazza, alle 22, in contemporanea a tante altre piazze e chiese.

L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione “L’ultimo giorno di Gaza. L’Europa contro il genocidio”, promosso da Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Tomaso Montanari, Francesco Pallante ed Evelina Santangelo.

In alcuni casi saranno le chiese a far suonare le campane, in altri i cittadini promuoveranno un momento di rumore nella notte che inizia, per ricordare cosa sta accadendo dall’altra parte del Mediterraneo.

A Cuveglio la popolazione si troverà alle 22 davanti alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo per un momento di preghiera, seguirà in piazza Mercato adiacente all’oratorio un momento di condivisione e riflessione con gli organizzatori e l’amministrazione comunale.