A Gallarate la celebrazione del patrono San Cristoforo, il sindaco dona i ceri a nome della città

È stata celebrata questa mattina nella Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate la messa in onore del patrono San Cristoforo.

La funzione è stata presieduta dal prevosto Mons. Riccardo Festa e concelebrata dai sacerdoti della città di Gallarate, tra i quali don Michele Gatti parroco di Cascinetta e Cajello e don Silvio Adrian parroco di Moriggia e Crenna.

Presenti le autorità civili, guidate dal sindaco Andrea Cassani, che come da tradizione a nome della città ha offerto i ceri in onore del patrono.

Nell’omelia Mons. Festa ha preso spunto dalla vita di San Cristoforo che viveva lungo un fiume per affrontare diversi temi, tra i quali quello delle migrazioni e dell’accoglienza: «I fiumi dividono, c’è chi vive da una parte e chi dall’altra parte e allora per creare collegamenti con le diverse culture bisogna costruire ponti». Il prevosto ha poi parlato dei matrimoni, sempre meno frequenti negli ultimi anni, ma fondamentali per creare “la prima cellula di ogni società”.

I festeggiamenti per la patronale di San Cristoforo sono iniziati ieri sera con la benedizione degli autoveicoli alla quale hanno partecipato parecchi automobilisti.

Questa sera alle 20.45 in Basilica i vespri solenni e la benedizione alla città con la reliquia di San Cristoforo sul sagrato della chiesa. La Basilica, poi, resterà aperta per momenti di preghiera personale.

Infine, in occasione della patronale, sono stati restaurati i busti dei santi (dottori della Chiesa) e con il tempo verranno restaurati anche gli stendardi che una volta venivano portati nelle processioni.

(foto di Alessio Luisetto)