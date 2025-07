A Saronno lavori stradali in via Volta con modifiche alla viabilità

Il Comune di Saronno avvisa che a partire dal 2 agosto e fino all’ 8 agosto (data presunta di fine lavori), saranno in vigore importanti modifiche alla circolazione stradale in via Volta a causa di interventi di urbanizzazione.

I lavori interesseranno in particolare il tratto di via Volta compreso tra via San Francesco/Bellavita e via Montoli, che sarà adibito ad area di cantiere.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza e la progressione dei lavori, saranno applicate le seguenti disposizioni:

Divieto di sosta con rimozione forzata: in tutta l’area di cantiere di via Volta, sarà vietato parcheggiare su entrambi i lati della strada.

Senso unico di marcia: nel tratto interessato di via Volta, la circolazione sarà consentita solo in direzione di Rovello Porro.

Indicazioni per gli incroci

Da via Montoli: i veicoli che percorrono Via Montoli, giunti all’intersezione con Via Volta, avranno l’obbligo di svoltare a destra, in direzione Rovello Porro.

Da via Rossini: Chi proviene da Via Rossini potrà svoltare in Via Volta sia in direzione Rovello Porro che in direzione Via Montoli.

Possibili ulteriori disagi

Con il proseguimento delle opere, potrebbero verificarsi ulteriori disagi temporanei, quali:

Restringimenti di carreggiata: la strada potrebbe subire riduzioni di larghezza.

Senso unico alternato: la circolazione potrebbe essere regolata da movieri.

Interruzioni totali o temporanee: non si escludono brevi sospensioni totali del traffico.

In ogni caso, sarà sempre garantita la viabilità veicolare e l’accesso ai residenti.