“Ai Ronchi le strisce sulle strade non si vedono più”

«Il sindaco Cassani nove anni fa prometteva di mettere in sicurezza gli attraversamenti ai Ronchi. Nove anni dopo è tutto come allora, o peggio».

Massimo Gnocchi, consigliere di minoranza di Obbiettivo Comune Gallarate, riavvolge il nastro alla campagna elettorale del 2016. E lo fa su un tema che gli sta a cuore: la sicurezza stradale e la segnaletica orizzontale.

Mostra i due ingressi al parco di via delle Rose, ai Ronchi, che erano al centro della polemica dell’allora candidato sindaco Andrea Cassani, contro l’amministrazione di centrosinistra, di cui Gnocchi non faceva parte. «Quando si dice la cura delle strisce pedonali. E anche su via Sciesa tutto è rimasto come nove anni fa, ad essere sinceri» (va precisato che è stata introdotta l’illuminazione dell’attraversamento presso l’incrocio con via Gran Paradiso, anche se la segnaletica orizzontale è rimasta la stessa).

«Tornando alla segnaletica orizzontale e soprattutto alle strisce pedonali invisibili, come ho scritto nel question time in consiglio di settimana scorsa sono in numerose vie della città. Anziché seguitare a raccontare bugie che si mettono a sistemarle. Perché anche per questo anno con la determinazione 396 del 4 giugno hanno evidenziato che i soldi che stanziano per questi interventi sono sempre gli stessi, ovvero miseramente pochi. Per le grandi opere non urgenti e indispensabili invece li trovano».

Gnocchi, come anche voci nel centrosinistra, aveva denunciato le cattive condizioni della segnaletica già in passato, anche rispetto ad episodi specifici, come l’investimento mortale avvenuto in via Forze Armate poche settimane fa.

Altro tema, gli attraversamenti pedonali protetti, annunciati ora dall’amministrazione. «Come ho detto prendo atto che dopo ripetuti solleciti e proposte per garantire maggiore sicurezza stradale per tutti, il primo dei quali Ocg lo depositò addirittura il 28 ottobre 2021, se davvero hanno deciso di farli che li facciano. Ne servono in molte vie cittadine».