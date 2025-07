Anna Deligios è il nuovo segretario della Camera di Commercio di Varese

È Anna Deligios il nuovo segretario designato della Camera di Commercio di Varese. La designazione avvenuta da parte della Giunta camerale, nomina che in un secondo momento sarà ufficializzata da un decreto di nomina emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico). Un ruolo fondamentale, quello del segretario generale, che dal 1999 era ricoperto da Mauro Temperelli, in quanto il segretario generale è il dirigente apicale, ovvero la figura tecnico-amministrativa di vertice. È il punto di raccordo tra gli organi politici (presidente, giunta, consiglio) e la macchina operativa della Camera.

Per la prima volta nella storia dell’ente camerale varesino, questo ruolo è ricoperto da una donna. Anna Deligios era già dirigente della Camera di Commercio e ha una lunga esperienza sul campo e tutta la sua carriera professionale si è svolta all’interno della sede di piazza Monte Grappa, dove ha ricoperto incarichi con responsabilità crescenti.

nella foto Mauro Temperelli

Nata il 19 dicembre 1965, la Deligios è laureata in Scienze Politiche. Attualmente lavora presso la Camera di Commercio di Varese, dove dal 1° ottobre 2019 ricopre il ruolo di dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo delle Imprese e del Territorio. In precedenza, dallo stesso ente, è stata dirigente dell’area Risorse e Patrimonio dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2019. Dal 2009 al 2011 ha svolto l’incarico di responsabile del Servizio programmazione e controllo strategico, con qualifica di titolare di posizione organizzativa. Tra il 2005 e il 2008 è stata responsabile del Servizio sistema qualità e progetti speciali, con particolare riferimento alla promozione dei settori turismo e agricoltura, sempre con ruolo organizzativo. In precedenza, dal 2000 al 2005, ha diretto il Servizio registro Imprese, mentre tra il 1997 e il 2000 è stata responsabile dell’Ufficio del Registro delle Imprese. (fonte Camera di Commercio di Varese)