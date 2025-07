Approvato finanziamento regionale da 184.800 euro per la messa in sicurezza delle Cascate di Cittiglio

Un contributo di 184.800 euro sarà destinato al Comune di Cittiglio per il cofinanziamento della messa in sicurezza dell’area Cascate (nella foto), luogo simbolico e di grande valore naturalistico della provincia di Varese. Lo stanziamento è previsto da un emendamento al bilancio regionale 2025–2027, presentato dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Romana Dell’Erba, e approvato in sede di assestamento.

Il contributo sarà suddiviso in 100.000 euro nel 2025 e 84.800 euro nel 2026, a fronte di un progetto comunale dal valore complessivo di 290.000 euro, di cui 26.000 già spesi per la progettazione. La parte restante sarà coperta dal cofinanziamento del Comune di Cittiglio, che contribuirà per circa il 30% dell’importo.

L’intervento consentirà di mettere in sicurezza e valorizzare un’area da anni inaccessibile al pubblico, particolarmente apprezzata da cittadini, famiglie e turisti, italiani e stranieri.

Secondo Romana Dell’Erba, consigliera regionale: «Prioritario è garantire la sicurezza di un’area di grande valore naturalistico». Plauso per lo stanziamento anche dalla sindaca di Cittiglio Rossella Magnani e da Simone Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano: «Riqualificare quest’area è un atto di tutela ambientale e un’opportunità di rilancio in chiave turistica. È il frutto di una visione condivisa tra Regione e amministrazioni locali».