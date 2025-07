Arrestati a Monza due uomini per rapina: in casa anche droga e armi, manette per una terza persona

Lo scorso fine settimana gli agenti della Squadra Mobile di Monza hanno arrestato due uomini di 39 e 38 anni, entrambi italiani e residenti in città, già noti alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio. I due sono accusati di aver messo a segno tre rapine a esercizi commerciali tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Le indagini sono partite dalla rapina di un supermercato dove i due, armati di coltello e con il volto coperto, hanno minacciato la cassiera e rubato oltre 500 euro, fuggendo poi a bordo di un’utilitaria con targhe coperte. Analizzando i filmati della videosorveglianza, i poliziotti hanno individuato una Fiat Punto grigia riconducibile ai sospettati.

Nei giorni successivi sono state commesse altre due rapine sempre con lo stesso modus operandi. I due sospettati vivevano nello stesso stabile, a pochi passi dai luoghi delle rapine. Le indagini hanno inoltre rivelato che, per camuffare la loro auto, avevano rubato le targhe da una Toyota Yaris parcheggiata in zona.

La Procura di Monza ha ottenuto dal GIP l’ordinanza di custodia cautelare, anche perché i due stavano pianificando un nuovo colpo ai danni di un distributore di carburanti. Durante le perquisizioni nelle abitazioni, gli agenti hanno sequestrato uno dei coltelli usati e gli abiti indossati durante i colpi.

Nell’appartamento di uno degli arrestati è stato anche sorpreso il fratello 43enne, che si era barricato in una stanza nel tentativo di nascondere 38 grammi di cocaina, 294 di marijuana e 415 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto, per lui è stato disposto l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.