Azienda del Varesotto cerca tecnico elettricista per lavatrici e lavastoviglie industriali

Samar, azienda con sede a Besozzo che opera da oltre trent’anni nel settore della pulizia professionale, distribuendo prodotti e attrezzature di alta qualità per garantire igiene e decoro in tutti gli ambienti di lavoro, dalle comunità alle scuole, dagli alberghi ai ristoranti, assume.

Per ampliare il proprio organico, Samar è alla ricerca di un tecnico elettricista che si occupi di interventi di installazione, collaudo e assistenza su lavastoviglie e lavatrici industriali. La persona selezionata lavorerà in sede a Besozzo ma, soprattutto, interverrà direttamente presso i clienti in tutta la provincia di Varese e nelle zone limitrofe.

Il profilo ideale ha una formazione tecnica in ambito elettrico e una buona capacità di lavorare in autonomia ma sa anche collaborare con il team per garantire un servizio puntuale e professionale. È richiesta la patente B, indispensabile per la guida degli autocarri aziendali utilizzati per gli spostamenti giornalieri.

L’azienda propone un contratto nel settore terziario/commercio con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Il primo periodo sarà a tempo determinato, con durata da definire in sede di colloquio, ma con la concreta possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per chi dimostrerà impegno, competenze e spirito di squadra.

Chi desidera candidarsi o ricevere ulteriori informazioni può contattare l’azienda al numero 0332 971174 oppure scrivere a marketing@grupposamar.com.

Contatti

Samar S.r.l.

Via Trieste 56 – 21023 Besozzo (VA)

Tel. +39 0332 971174

Fax. +39 0332 971172

E-mail: marketing@grupposamar.com

Sito | Facebook