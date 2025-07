Carta d’identità falsificata con la “app“ per comprare la vodka: malori e carabinieri al pigiama party di Verbania

Un pigiama party tra amiche in una struttura privata del Verbano si è trasformato in un serio caso di cronaca. Durante la serata, una delle giovanissime partecipanti ha accusato un malore per abuso di alcolici ed è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Verbania. Il personale sanitario, insospettito dal comportamento reticente delle altre ragazze, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno ricostruito l’intera vicenda.

Dalle indagini è emerso che le ragazze avevano acquistato superalcolici in un supermercato, mostrando alla cassiera un documento d’identità falsificato tramite un’app basata sull’intelligenza artificiale. L’app era stata usata per modificare la data di nascita e far apparire maggiorenne una delle ragazze. Il file contraffatto era stato poi salvato sul cellulare e mostrato per l’acquisto.

I militari hanno sequestrato lo smartphone con le prove del falso documento e hanno denunciato tre minorenni all’Autorità Giudiziaria per contraffazione e uso di documento falso. La ragazza colpita da malore, fortunatamente, è stata dimessa il giorno successivo.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania ha ribadito la pericolosità del fenomeno del binge drinking tra i giovani e annunciato intensi controlli nei locali pubblici durante l’estate per contrastare la vendita di alcolici ai minori.