Chiude Doppelgänger: addio al negozio di abbigliamento maschile nel cuore di Varese

Ha abbassato definitivamente la saracinesca il negozio Doppelgänger di corso Aldo Moro 5/7, a pochi passi da Piazza Monte Grappa. Il punto vendita specializzato in abbigliamento maschile, attivo dalla fine del 2018, ha chiuso i battenti nei scorsi giorni, ed è già scomparso dalla lista dei negozi nel sito ufficiale dell’azienda.

Doppelgänger è un marchio nato a Roma che negli ultimi anni ha conosciuto una rapida espansione su tutto il territorio nazionale, arrivando a contare cento punti vendita in Italia (Ora ne ha 96). L’azienda si è specializzata nell’abbigliamento casual e formale per uomo, ed era nota per i prezzi molto bassi anche per i completi da uomo.

Con la chiusura del punto vendita varesino, nella provincia resta attivo soltanto il negozio Doppelgänger di Busto Arsizio, situato in Piazza San Giovanni.