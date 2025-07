Codice della Strada: quanto lo conosci davvero?

Il Comune di Gallarate, attraverso il Settore Sicurezza – Polizia Locale, promuove una nuova iniziativa di sensibilizzazione dedicata a tutti i cittadini, in particolare a chi è in possesso della patente da diversi anni e desidera fare un rapido ripasso delle principali regole del Codice della Strada.

Sul sito del Comune, nella sezione Polizia Locale, è ora disponibile una guida rapida al Codice della Strada, realizzata in forma sintetica, con linguaggio chiaro e numerosi esempi concreti (la trovate qui). Uno strumento utile per tutti: automobilisti, ciclisti, utenti di monopattini, pedoni.

Ad accompagnare il manuale anche un quiz di autovalutazione, con domande tratte dai temi più comuni degli esami per la patente, pensato per testare in modo semplice e immediato le proprie conoscenze (qui).

«Anche chi guida da anni può dimenticare alcune norme di comportamento o non conoscere gli aggiornamenti più recenti. Questa iniziativa – dichiara l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna – è pensata per promuovere una cultura della prevenzione, con strumenti leggeri e alla portata di tutti. La sicurezza stradale passa anche dalla conoscenza e dal rispetto delle regole».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione stradale avviato sul territorio, che coinvolge anche le scuole e le fasce più giovani della popolazione.