Ecco le Attività storiche premiate in Valle Olona

Un segno tangibile del valore che le piccole realtà locali apportano al territorio, mantenendo viva la tradizione e l’identità economica delle nostre comunità: questa la motivazione alla base del riconoscimento che Regione Lombardia distribuisce annualmente.

Anche per il 2025 sono state segnalate le “Attività Storica e di Tradizione“: 591 per l’esattezza in tutta la regione, di cui 56 nel Varesotto.

Fra esse, ecco le Attività storiche collocate in Valle Olona, in cui è possibile trovare bar, minimarket, negozi e servizi.

Castellanza

Bar Jolly di Canevari Paola – Storica attività, 1968, Bar e tabaccheria

Castiglione Olona

Caffè Lucioni Elena (nella foto di copertina) – Storica attività, 1968, Bar e tabaccheria

Fagnano Olona

Camozzi Impianti Elettrici Camozzi SNC di Corio Alberto e Corio Erminio – Storica attività, 1951, Attrezzature

Gorla Maggiore

Minimarket Pigni Fabrizio – Storica attività, 1968, Alimentari e specialità alimentari

Lonate Ceppino

Frigerio Bomboniere Articoli Regalo Grazella – Storica attività, 1982, Cura della persona

Panificio Alimentari Finardi – Il Prosciuttino di Laura e Antonella Colombo S.N.C. – Storica attività, 1951, Alimentari e specialità alimentari

Marnate

Bevincasa di Rivolta Carmela & C. S.A.S. – Storica attività, 1969, Alimentari e specialità alimentari

Olgiate Olona

Bar Giardinetto La Vignetta Vignoni Daniele – Storica attività, 1976, Bar e tabaccheria