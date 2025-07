Federico Morlacchi protagonista a Maccagno nella tappa dell’Italian Open Water Tour

Sarà una presenza speciale quella che attende gli appassionati di nuoto a Maccagno con Pino e Veddasca. Sabato 3 agosto, in occasione della tappa del Challenge 2025 dell’Italian Open Water Tour, arriverà infatti Federico Morlacchi, uno dei più grandi campioni del nuoto paralimpico italiano.

Un palmarès straordinario

Originario di Luino, Morlacchi è considerato un simbolo di determinazione e talento:

1 Oro, 3 Argenti e 3 Bronzi Paralimpici

20 medaglie ai Mondiali

21 medaglie agli Europei

Numeri che raccontano la carriera di un atleta che ha saputo conquistare l’Italia non solo per i risultati sportivi, ma anche per i valori che rappresenta.

Un evento che unisce sport e comunità

La tappa di Maccagno fa parte di un circuito dedicato al nuoto in acque libere che unisce agonisti e amatori in scenari naturali di grande fascino. L’organizzazione sottolinea come la presenza di Morlacchi sia «un valore aggiunto per la comunità del Tour e per tutti gli sportivi che parteciperanno all’evento».