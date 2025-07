Ginnastica dolce per persone fragili nella “Palestra a Cielo Aperto”

La Palestra a Cielo Aperto, iniziativa in corso al parco Alto Milanese (QUI trovate la presentazione pubblicata nello speciale curato da Uisp Varese) presenta la la “Ginnastica dolce per persone fragili”, una attività pensata per tutte le persone che hanno qualche problema in più.

Una proposta aperta quindi agli ultra ottantenni ma anche a chi risente di problemi di salute di varia natura, post trauma o malattie invalidanti che comunque lasciano ancora alcune possibilità di movimento residuo e che hanno bisogno di una assistenza leggera da parte dei servizi sociosanitari o dei parenti. Infine è valida anche per chi soffre di patologie come il Parkinson o Alzheimer.

Il fine di questa attività è comunque quello di utilizzare il proprio corpo attraverso il movimento con l’ausilio di appoggi o sedie, sempre con l’obiettivo di prolungare il mantenimento della propria autonomia. L’appuntamento è nella mattina del mercoledì dalle 10 alle 11 vicino al bar “La a Baitina”.

Visita la particolarità di questa attività è importante prenotare la frequenza in modo da capire le reali condizioni dei partecipanti. Per informazioni si possono quindi contattare gli organizzatori al numero 338 7335061 oppure alla e-mail info@cskbustoa.it