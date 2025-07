A Gorla Minore l’ultimo saluto a Rocco La Cognata: lacrime e moto per il “combattente dal cuore grande”

Gorla Minore ha dato l’ultimo saluto a Rocco La Cognata, il 33enne tragicamente scomparso in un incidente in moto a Luisago. Nella mattinata di lunedì 21 luglio, una folla commossa ha partecipato al suo funerale.

L’addio a Rocco è stato un momento carico di emozione. La cerimonia funebre si è svolta con la presenza di decine di moto, come un ultimo tributo. La chiesa parrocchiale di San Lorenzo era gremita di amici, familiari e compagni di vita, che hanno voluto testimoniare l’affetto e il rispetto nei suoi confronti. A ricordare la memoria di Rocco La Cognata anche la Fighting Ground Boxing Team di Marnate, palestra dove il giovane aveva trascorso molti anni della sua vita.

Durante la cerimonia, il parroco don Pierluigi Albricci ha sottolineato le battaglie sportive di Rocco, dicendo: «Era sempre pronto a combattere per un traguardo e ora dobbiamo pensare pieno di speranza e di gioia».

Durante la cerimonia, sono stati ricordati i suoi valori, la sua forza interiore e la sua capacità di affrontare le difficoltà con un sorriso. Il suo nome resterà legato a tanti ricordi indelebili, e in tanti lo ricorderanno come una persona che non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide della vita, e che ha sempre cercato di far sentire la sua presenza con un sorriso e una parola gentile.