Gran finale per “Tra Sacro e Sacro Monte”: Arrighini riporta Testori in Santuario, Preziosi fa sold out con “Il Piccolo Principe”

Si chiude con una settimana intensa e poetica la sedicesima edizione di Tra Sacro e Sacro Monte, il festival che ogni estate trasforma il Sacro Monte di Varese in un teatro a cielo aperto. Gli ultimi appuntamenti, in programma dal 22 al 27 luglio, vedranno protagonisti Maria Chiara Arrighini, Alessandro Preziosi e i giovani liceali varesini, in un crescendo che mescola teatro sacro, letteratura e nuova creatività urbana.

Maria Chiara Arrighini porta “Interrogatorio a Maria” nel cuore del Santuario

Martedì 22 luglio alle 21, nella cornice spirituale del Santuario di Santa Maria del Monte, Maria Chiara Arrighini porterà in scena Interrogatorio a Maria di Giovanni Testori. Un testo del 1979, vibrante e drammatico, in cui la figura della Madonna diventa voce e corpo, chiamata a rispondere alle domande esistenziali di un’umanità dolente e fragile.

L’attrice darà voce alle tensioni del testo testoriano in un luogo carico di significato, facendo risuonare parole che diventano «carne, spine e croce». Una riflessione teatrale e spirituale sulla maternità, il sacrificio e la possibilità di comprensione. Per la serata sarà attivo un servizio navetta con partenza alle 20.30 e ritorno alle 22.30.

Alessandro Preziosi al Sacro Monte con “Il Piccolo Principe”: tutto esaurito

Giovedì 24 luglio alle 21 alla XIV Cappella sarà il turno di Alessandro Preziosi, attesissimo per Il Piccolo Principe: la Speranza e il Viaggio. Lo spettacolo, già sold out, è un adattamento curato da Tommaso Mattei del celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry.

Preziosi accompagnerà il pubblico in un viaggio poetico tra pianeti e ricordi, amicizie e perdite, riscoprendo la speranza attraverso uno sguardo interiore. La voce dell’attore sarà affiancata dalle sonorità delicate della chitarra di Daniele Bonaviri, in una narrazione intima e universale capace di emozionare spettatori di ogni età.

Tre le navette in servizio per lo spettacolo del giovedì, con tutte le informazioni disponibili sul sito del festival.

Sabato e domenica tocca ai giovani: due performance tra città e Sacro Monte

Il gran finale del festival sarà affidato alle nuove generazioni. Sabato 26 luglio alle 17, da Avigno partirà Ti ho scritto una lettera, performance in cuffia curata da Karakorum Teatro con studenti del Liceo Classico e Artistico di Varese. Un viaggio lento e coinvolgente tra parchi, piazze e luoghi simbolici della città, riletti attraverso gli occhi e le emozioni degli adolescenti. Un invito a rallentare e ascoltare, a scoprire il cuore pulsante della città con uno sguardo nuovo.

Domenica 27 luglio alle 18.30 chiuderà il festival La Caduta dei Cementi, performance immersiva ispirata alle parole di Giovanni Testori. Un percorso audioguidato tra i luoghi del Sacro Monte, per riflettere sulla bellezza, sul sacro e sulla memoria, nel segno del teatro che incontra la montagna.