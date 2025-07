I “Regali Sospesi” di UNICEF Varese a Fondazione Bianca Garavaglia per donare sorrisi ai bambini in ospedale

Il presidente del comitato varesino di UNICEF Nicholas Ottolina ha consegnato direttamente ai rappresentanti della Fondazione Bianca Garavaglia undici scatoloni contenenti più di sessanta kit della campagna “Regalo Sospeso”.

L’iniziativa “Regalo Sospeso” è realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con Clementoni a favore di bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene materiali creativi, giochi e articoli educativi ed è pensato per regalare momenti di leggerezza, gioco e immaginazione ai bambini che lo ricevono.

La Fondazione Bianca Garavaglia – che si occupa di raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca, cura e assistenza in ambito oncologico pediatrico con particolare attenzione ai tumori solidi del bambino e dell’adolescente – provvederà a consegnare nei prossimi mesi i cofanetti ai piccoli pazienti della Struttura Complessa di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. L’iniziativa segna l’inizio di una sinergia positiva tra il Comitato provinciale UNICEF di Varese e la Fondazione Bianca Garavaglia, due importanti realtà del territorio operanti nel comune interesse di bambini e adolescenti, dalla quale potranno svilupparsi ulteriori progetti in futuro. “Siamo felici di sostenere l’operato dell’a Fondazione Bianca Garavaglia – spiega il presidente di UNICEF Varese Nicholas Ottolina – una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento prezioso per tanti bambini e famiglie. Con questa piccola donazione vogliamo portare un sorriso, un momento di gioco, e ribadire che l’impegno per i più piccoli è una priorità condivisa”.

“Siamo profondamente grati a UNICEF Varese per questo gesto di generosità e attenzione commenta Claudia Garavaglia, responsabile della Comunicazione e Raccolta Fondi della Fondazione Bianca Garavaglia – Ogni cofanetto rappresenta molto più di un semplice regalo: è un messaggio di vicinanza, un momento di spensieratezza e un segno tangibile di affetto per i bambini che affrontano la malattia. Collaborazioni come questa ci ricordano quanto sia importante fare rete per regalare normalità e sorrisi anche nei momenti più difficili.”