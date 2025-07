Il Quirinale risponde agli avvocati di Busto Arsizio dopo l’sos sul Giudice di Pace

Giudice di Pace di Busto Arsizio? Il futuro nelle mani dei Csm.

Le stime parlano di circa 50 milioni di euro di crediti congelati e 8 milioni di parcelle per gli avvocati bloccate a causa dei ritardi nei decreti ingiuntivi ma, al netto delle gravi ripercussioni economiche le carenze oramai strutturali patite dal Giudice di Pac di Busto Arsizio si traducono in ritardo mostruosi per l’amministrazione di un servizio essenziale di una democrazia: la giustizia. Gli avvocati del frodi Busto Arsizio lo sanno bene.

E per questo hanno inviato una missiva al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha risposto attraverso il suo Ufficio.

La lettera inviata a Roma è datata 15 luglio. E porta la firma della presidente avvocata Eliana Morolli e da tutto il consiglio, comunicazione dove, dati alla mano, si denuncia uno scenario che rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nella giustizia e paralizzare l’attività economica del territorio.

La risposta del Colle è arrivata a firma del direttore dell’Ufficio di presidenza del Quirinale door Carmelo Barbieri. La lettera inviata dagli avvocati di Busto Arsizio, si legge nella risposta, «è stata rimessa al Consiglio superiore della magistratura per le eventuali valutazioni di competenza». L’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio dovrà «perciò rivolgersi al Csm per conoscere l’esito della trattazione», si legge a conclusione della risposta.