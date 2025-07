Giudice di Pace, per Busto Arsizio il Ministero gioca la carta dell’interpello

L’sos degli avvocati al Presidente Mattarella per le carenze mostruose in termini di tempi legati all’amministrazione della giustizia negli uffici del Giudice di Pace di Busto Arsizio: dopo la lettera inviata dall’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio e la relativa risposta ottenuta dal Quirinale, è notizia delle ultime ore che il Ministero della Giustizia ha licenziato un “interpello” per “l’acquisizione di disponibilità all’assegnazione temporanea presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio“ per cinque unità di personale amministrativo non dirigenziale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria.

COS’E’ L’INTERPELLO

Si tratta di una procedura che consiste nella “chiamata“, da parte dell’amministrazione della giustizia, a ricoprire cariche specifiche, solitamente a fronte di carenze in determinati settori (QUI COME FARE). L’interpello per il Giudice di Pace di Busto Arsizio riguarda l’assegnazione temporanea di 5 unità di personale amministrativo non dirigenziale di ruolo dell’Amministrazione della Giustizia, così ripartite:

Cancelliere esperto n. 1 unità;

Assistente giudiziario n. 3 unità;

Operatore giudiziario n. 1 unità,

“Al fine di garantire l’operatività del personale e la funzionalità degli Uffici, potrà partecipare alla presente procedura esclusivamente il personale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni alla data della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione“, si legge nella nota ministeriale.

La chiamata, come si accennava, è di natura volontaria e in passato, per esempio per sopperire alla grave carenza di organico in forza alla Procura di Varese, era già stato posto in essere dal Procuratore Antonio Gustapane a Varese, ma con effetti molto limitati.

LEGA SODDISFATTA

Soddisfazione per la pubblicazione dell’interpello straordinario per l’assegnazione di nuovo personale per il Giudice di Pace di Busto Arsizio, è stata espressa oggi dall’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri (Lega) e dal Sindaco di Gallarate Andrea Cassani. «Ringraziamo il ministro e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, la cui visita presso il Tribunale di Busto Arsizio, lo scorso aprile, ha contribuito a smuovere le acque per risolvere una criticità che si trascinava ormai da troppo tempo”, hanno dichiarato Tovaglieri e Cassani. “Determinante – hanno spiegato – la visita al Tribunale di Busto del sottosegretario, del parlamentare Stefano Candiani, del consigliere regionale Emanuele Monti, presenti i vertici della Procura, dell’Ordine degli Avvocati, della Camera Penale e dei Sindacati degli Avvocati. Oggi registriamo un passo avanti importante – concludono – ma continuiamo a essere impegnati per sanare anche la carenza di giudici. Su questo tema, di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, proprio ieri ci siamo nuovamente confrontati con il membro laico del CSM Claudia Eccher, presente all’incontro con il sottosegretario, che sta già lavorando a questo obiettivo”. Soddisfazione esprime dall’on. Stefano Candiani. «L’interessamento del sottosegretario è stato molto importante, il territorio gli è grato per aver condiviso l’impegno a risolvere i problemi segnalati dall’Ordine degli Avvocati, che stanno creando molti disagi ai legali e ai tanti cittadini che si vedono costretti a ricorrere al giudice onorario. Il lavoro di squadra continua per risolvere le questioni ancora aperte. Comunque terremo alta l’attenzione sulla situazione dei tribunali di Busto e Varese, fino alla completa soluzione dei problemi emersi.»