Incendio a Sesto San Giovanni nella notte, un morto, Scientifica sul posto

Una persona, al momento ancora non identificata, è morta la scorsa notte a causa di un incendio divampato intorno alle 3:40 in un appartamento al piano terra di un immobile di quattro piani situato in via Fogagnolo 130 a Sesto san Giovanni (nella foto).

Le fiamme si sono sprigionate improvvisamente in uno dei vani dell’abitazione e hanno rapidamente invaso il locale. Sul posto sono intervenuti con tempestività i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, che hanno domato il rogo, bonificato l’intera area e fatto evacuare in via precauzionale l’intero edificio.

Le famiglie residenti nei piani superiori hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti solo in mattinata, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza.

Presenti anche gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio e l’identità della vittima.