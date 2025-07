Incendio in via Maspero a Varese: evacuato un intero stabile, nessun ferito

Dalle ore 8 di questa mattina, martedì 22 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Varese per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio in via Maspero.

Sul posto sono giunti tempestivamente un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte. Le operazioni di spegnimento alle 9 erano ancora in corso, ma le fiamme hanno già causato gravi danni alla copertura dell’immobile, un edificio piuttosto datato.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Tutti gli inquilini sono stati evacuati in sicurezza: alcuni erano già usciti in strada accorgendosi del fumo, mentre altri sono stati fatti allontanare grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno bussato porta per porta per assicurarsi che l’intero stabile fosse sgomberato.

Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Sul posto anche la polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e valutare l’agibilità dell’edificio.