Incidente a Luino sulla statale del lago: due feriti, grave un uomo operato a Varese

Brutto incidente stradale lunedì mattina intorno alle 7 lungo la SS394 nel territorio di Luino, dove due auto si sono scontrate per cause con ogni probabilità riconducibili a perdita di controllo da acquaplaning, complice il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 28 anni e una donna di 35. Ad avere la peggio è stato il giovane, che ha riportato la frattura del bacino e, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale di Varese, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La donna, in condizioni meno preoccupanti, è stata accompagnata in codice verde all’ospedale di Luino da un’ambulanza della Padana Emergenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino per i rilievi e la gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma le condizioni dell’asfalto bagnato potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nella perdita di aderenza da parte di uno dei veicoli coinvolti.