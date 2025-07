Incidente a Valganna, auto precipita da una riva: soccorsi un 69enne e un 17enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, a Valganna. Alle 14.15 un’autovettura è uscita di strada lungo la statale 233, finendo in un bosco dopo essere precipitata da una riva. A bordo c’erano due persone: un uomo di 69 anni e un ragazzo di 17 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo.

Galleria fotografica Valganna, auto precipita da una riva 4 di 4

L’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con un’autopompa e con il personale SAF, specializzato in soccorso Speleo Alpino Fluviale. Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per recuperare i due feriti dal punto impervio in cui era finita l’auto e consegnarli alle ambulanze.

Secondo il bollettino del 118, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso avanzato e le ambulanze della Croce Rossa di Varese e Luino. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Circolo di Varese. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Luino per i rilievi.

Il ragazzo di 17 anni e l’uomo di 69 anni hanno riportato ferite giudicate di media gravità: le loro condizioni non sarebbero tali da destare preoccupazione immediata. Gli accertamenti medici sono in corso all’ospedale varesino dove sono stati ricoverati.