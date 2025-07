Jazz in Maggiore 2025: quattro serate di musica sul Verbano tra swing e contaminazioni sonore

Torna Jazz in Maggiore, la storica rassegna che da diciassette anni porta il jazz nei borghi della sponda lombarda del Lago Maggiore. L’edizione 2025 propone quattro concerti gratuiti in programma tra il 4 e il 17 agosto, tutti con inizio alle 21.00, e conferma il livello artistico che ha reso il festival un appuntamento di riferimento per gli amanti del genere.

Quest’anno Jazz in Maggiore si apre il 4 agosto a Maccagno con Pino e Veddasca, in Piazza Unità d’Italia (Auditorium in caso di maltempo), con il Trio Luz, inconsueto incontro musicale fra culture profondamente distanti – asiatica, mediterranea e sudamericana – dal quale parte un suggestivo viaggio in un multicolore universo sonoro. Protagonisti sono tre eccellenze del loro strumento dal curriculum prestigioso: la giapponese Aska Kaneko (violino e voce), il chitarrista Bebo Ferra (che vanta una lunga militanza nel Devil Quartet di Paolo Fresu) e l’argentino Carlos El Tero Buschini, tre compositori raffinati accomunati dalla convinzione di quanto profondo sia il valore della musica come connessione ed espressione di libertà.

Il 5 agosto ci si sposta a Luino con una delle più quotate band italiane di hot jazz, gli Hot Gravel Eskimos, un ottetto diretto dal polistrumentista Mauro Porro, anche arrangiatore e autore delle trascrizioni originali. Con gli Hot Gravel Eskimos si vivrà un’esperienza di immersione totale nella tradizione jazzistica grazie al repertorio, alla strumentazione d’epoca, ad orchestrazioni fedelmente riprodotte dagli antichi 78 giri e all’impiego di un look ispirato alla moda degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro cittadino “Dario Fo e Franca Rame”.

Il 14 agosto al Parco Boschetto di Germignaga (Teatro Italia per maltempo) è la volta di Tres Mundos, trio composto da Fausto Beccalossi, Roberto Taufic e Carlos Buschini che, con fisarmonica, chitarra e basso acustico, miscelano e interpretano sonorità e ritmi propri dei luoghi di origine – Italia, Brasile e Argentina – restituendo le vibrazioni della cultura popolare con il piglio più elegante del jazz. I tre componenti, a vario titolo, hanno calcato i principali palcoscenici nei festival più prestigiosi di tutto il mondo; basti citare collaborazioni con Al di Meola, Mercedes Sosa, Juan Carlos Caceres.

Chiude il festival, il 17 agosto, il Riccardo Bianco Egon Jazz Ensemble che a Casa Paolo, Brezzo di Bedero, proporrà composizioni originali del leader accostate a libere rielaborazioni di brani di jazzisti contemporanei principalmente italiani. Oltre a Riccardo Bianco (sax tenore e flauto traverso), compongono l’ensemble Sabrina Fortino (clarinetto contralto), Roberta Brighi (basso elettrico), Federica La Marca (violoncello), Gabriele Andreotti (chitarra) e Michele Vannucci (batteria), dando vita a un jazz di marca spiccatamente europea. Il concerto è inserito nel progetto Nuovi Orizzonti Sonori finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Oltre ai Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca, Luino, Germignaga e Brezzo di Bedero, sostengono Jazz in Maggiore: Repo, Associazione Rinascenze, Associazione Casa Paolo, Francesco Marmino, Golfo Gabella Lake Resort e Associazione Musica dei Popoli.