La “smart bench” sul lungolago a Gavirate rimarrà gratuita fino a fine agosto

Dal 9 maggio scorso è attiva a Gavirate una panchina intelligente a pannelli fotovoltaici, in grado di ricaricare gratuitamente fino a sei dispositivi elettronici, tra cui smartphone, tablet e power bank. L’installazione, patrocinata dal Comune, si trova sul lungolago, nei pressi del parco giochi.

La Stop&Charge Smart Bench, progettata dall’azienda varesina GaraGeeks Srl, consente la ricarica anche wireless ed è dotata di una batteria di accumulo per funzionare anche dopo il tramonto. La seduta, in legno, è pensata per offrire comfort anche nelle giornate più calde.

Gavirate sempre più “smart city”

L’iniziativa rientra nella strategia del Comune per trasformare Gavirate in una smart city, migliorando la qualità della vita attraverso servizi innovativi. «Vogliamo usare la tecnologia per favorire il benessere comune» ha dichiarato il sindaco Massimo Parola.

Visto il successo della sperimentazione, la panchina resterà a disposizione gratuita fino alla fine di agosto.

Il video della panchina è disponibile al link: youtu.be/rRK4QJrTAGQ