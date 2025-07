L’opposizione di Oggiona: “Il paese è totalmente in abbandono”

Riveviamo e pubblichiamo il comunicato con cui consiglieri comunali del gruppo Progetto Comune, minoranza di Oggiona con Santo Stefano, denunciano le condizioni del paese

Forse il sindaco è troppo impegnato a valutare i preventivi per i rinfreschi per le inaugurazioni varie, mentre il paese versa in condizioni pietose: erba non tagliata, rifiuti abbandonati, asfaltature inesistenti, i bagni appena rifatti in villa COLOMBO sono già in stato di degrado e abbandonati a se stessi e sono sporchi e maltenuti.

Sempre in villa colombo la scacchiera da poco realizzata e inaugurata in pompa magna e’ piena di erbacce, abbandonata a se stessa come un’opera dimenticata. Vogliamo parlare del campo bocce? Dopo la nostra segnalazione sono intervenuti per cercare di sistemarla e in modo che non sembrasse, più che un campo bocce una piscina dopo ogni volta che pioveva. Come segnalato dai cittadini che vorrebbero giocarci, questa è di fatto inutilizzabile perché fuori pendenza.

Il tatto decantato arboreto dei continenti inaugurato da poco e costato parecchi soldi dei contribuenti dove prima c’era un percorso vita e pedonale all’interno della pineta non convince, più che un arboreto sembra un campo abbandonato. Gli orti sociali realizzati e valorizzati dalla precedente amministrazione e modificati dall’attuale con un contributo giace in uno stato pietoso e di totale abbandono. Erbaccia dappertutto, la casetta porta attrezzi in totale deperimento.

E questa è l’amministrazione che in campagna elettorale, e come da loro programma si vantava che sarebbe stata “l’amministrazione delle manutenzioni”?

Capiamo che il sindaco sia impegnato nella cosa in cui tiene maggiormente, cioè la vendita della villa COLOMBO, ma almeno l’assessore all’ambiente esiste ancora?

Ma la domanda principale è:

esiste ancora la maggioranza?

Il gruppo consiliare” progetto comune”

DANIELE MILANI, PASQUALE Ubaldo Carrozzo, ENZO Lazzetera, MAURO MANTIERO