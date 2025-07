Lunedì di galoppo alle Bettole: spicca il Premio Sammarini

Lunedì sera di corse al galoppo all’ippodromo delle Bettole per la quarta serata dalla riunione estiva prevista oggi – lunedì 28 luglio – a partire dalle 20,40 con ingresso gratuito per gli spettatori (capienza confermata a 2.420 persone). Sono 43 i cavalli impegnati in pista con sei corse, due su erba e quattro su sabbia.

Galleria fotografica Le corse del 26 luglio all’ippodromo delle Bettole di Varese 4 di 21

Il clou è il Premio Maria Teresa Sammarini (2a corsa) che si corre sulla distanza dei 2.100 metri in erba con cavalli di tre anni: il duello più atteso è tra la recentissima vincitrice del “Benetti”, ovvero Naisha (affidata a Dario Di Tocco) e il top weight Piazzadram (Samuele Gandini) che non ha colto risultati nelle condizionate ma può dire la sua in una handicap come quella varesina. Queen of Ice (Dario Vargiu) potrebbe essere il terzo incomodo.

Pronostico aperto per la quarta corsa, il Premio Sc. Elite (handicap sui 1.500 metri su sabbia) dove sono ben nove i binomi attesi al via. Skilled Master (Ivan Rossi) ha vinto in passato a Varese ma deve ritrovare quella forma e lo stesso vale per Parole al Vento con Dario Vargiu.

Sempre su sabbia è l’interessante sesta e ultima corsa, il premio Sc. Edoardiana che però ha distanza superiore, 1.950 metri: il ritiro di Kammeel fa scendere a otto i contendenti; Swooping Eagle (Vargiu) ha già dimostrato di poter vincere ma dovrà guardarsi dai vari Henry of Stars (Maikol Arras) e Sopran Magritta (Mario Sanna).

L’appuntamento ippico prenderà il via alle 20,40 con il Premio Famiglia Bosina con in sella gli amatori; dopo il “Sammarini” ci sarà il “Tre Vi” sui 1.950 metri in sabbia (handicap) mentre alla quinta corsa è previsto il Premio Emmegi sui 1.400 metri. Sabato prossimo – 2 agosto – invece spazio al celebre Criterium Varesino, la Super Condizionata intitolata a Virginio Curti, la corsa di livello tecnico maggiore dell’intera stagione estiva cittadina.