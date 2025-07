Manutenzione per tutti i defibrillatori comunali di Gerenzano: apparecchi pronti all’uso in caso di emergenza

L’Amministrazione comunale di Gerenzano ha effettuato nel mese di luglio un intervento di manutenzione di tutti i defibrillatori semiautomatici pubblici (DAE) presenti sul territorio comunale. L’intervento ha riguardato la sostituzione delle piastre e delle batterie in scadenza, con l’obiettivo di assicurare il perfetto funzionamento degli apparecchi in ogni momento.

I DAE sono strumenti fondamentali per affrontare situazioni di emergenza legate ad arresti cardiaci, e la loro efficienza può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo motivo, l’Amministrazione ha deciso di investire nella manutenzione periodica, che ha comportato una spesa complessiva di 2.335 euro.

Attualmente, tutti gli otto defibrillatori pubblici risultano funzionanti e pronti all’uso. Le postazioni si trovano in punti strategici e facilmente accessibili del paese: in via Oratorio, in via Berra (nei pressi dell’Ufficio Postale), al Parco degli Aironi, in piazza Alberto da Giussano (piazza mercato), alla palestra della Scuola Papa Giovanni e in quella della scuola Fermi e presso la sede della Protezione civile. Un dispositivo portatile è inoltre in dotazione alla Polizia locale.

Sempre in questo ambito, l’Amministrazione anticipa che è prevista per il mese di ottobre un’importante iniziativa rivolta alla cittadinanza: un corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e utilizzo del defibrillatore, organizzato in collaborazione con l’associazione SOS di Uboldo. Un’opportunità concreta e importante per apprendere manovre salvavita e acquisire competenze utili in situazioni di emergenza.

Le modalità di iscrizione e il calendario del corso saranno resi noti prossimamente. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.