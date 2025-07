Minibasket Play Gavirate, la finale regionale è la ciliegina sulla torta

“Finestagione” è la rubrica di VareseNews che dà spazio al racconto dell’attività delle società dilettantistiche, amatoriali e giovanili del territorio. Chi desidera pubblicare il proprio resoconto può inviare un testo (massimo 4mila battute) a sport@varesenews.it corredato da una o più fotografie (massimo 8, almeno una orizzontale). L’iniziativa è sostenuta dagli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio.

Tanto entusiasmo e un po’ di incredulità all’epilogo di questo fantastico 2024-25 per il Minibasket Play Gavirate, la società che si occupa di formare i più giovani allo sport dei canestri in una cittadina da sempre molto appassionata di questa disciplina.

«Mai avrei potuto prevedere una finale regionale dei nostri 2012» spiega con un tocco di incredulità – ancora oggi – il responsabile del club, Marco Di Rico. Gavirate arrivava infatti da annate di minibasket difficili nelle quali si era seminato tanto ma raccolto poco. Quest’anno invece gli Under 13 si sono presentati carichi e intensi e hanno vinto 25 partite su 26 disputate perdendo solo la finalissima regionale. BRAVI. Peccato che a causa di un paio di defezioni non si potrà giocare il campionato Gold 2025-26 guadagnato con tanta fatica. La squadra sarà seguita ancora per una anno da coach Di Rico tra le fila de La Sportiva sempre di Gavirate, la società che seguirà i ragazzi negli anni importanti delle giovanili.

Il gruppo Under 13 però è stata solo la punta dell’iceberg della società gaviratese che ha messo in campo molti altri gruppi con la chicca della squadra “Gazzelle” tutta al femminile. Ecco come sono andate la diverse formazioni di categoria.

ESORDIENTI – Per la prima volta i 2013 sono riusciti a qualificarsi nella fase Gold che a Varese è sempre molto competitiva. In questa fase non si è riusciti a vincere neanche una partita ma i miglioramenti sono stati notevoli e la squadra ha dimostrato di avere valori e coraggio: ora passerà alla categoria under 13 per raccogliere i frutti di questa esperienza.

AQUILOTTI BIG – Grandi miglioramenti ottenuti da inizio anno: il gruppo comincia a masticare un po’ di gioco “vero” con tanti traguardi ancora da raggiungere. Ma il lavoro paga e quindi siamo tutti curiosi dove potrà arrivare la formazione dei 2014.

AQUILOTTI SMALL – I 2015 sono veramente molto migliorati con il passare delle settimane e si meritano un “Bravi!” senza alcun dubbio. Si cominciano a vedere belle giocate e buone collaborazioni tra i mini-giocatori in campo, iniziano ad arrivare le “spaziature” e qualche bel canestro: un buon potenziale per il futuro.

SCOIATTOLI BIG – Bella squadretta i nostri 2016… ragazzi di carattere, a volte un po’ esuberanti nelle giocate ma capaci di mostrare una certa personalità in campo. E la personalità in giocatori così piccoli non è facile da trovare: passano la palla, difendono con voglia, tirano con coraggio. Saranno dei begli Aquilotti dalla prossima stagione.

SCOIATTOLI SMALL – Una prima parte di stagione molto difficile per i bimbi del 2017 complice una prima fase di torneo che li ha visti opposti a formazioni 2016. Nella seconda fase contro i pari età però sono arrivate diverse vittorie passando la palla, correndo, difendendo. Bravi anche loro che giocano senza mai mollare né farsi scoraggiare.

GAZZELLE – Primo anno di minibasket per le bimbe di Gavirate che migliorano a vista d’occhio. Quest’anno cominceranno un campionato più difficile ma l’impegno e la voglia d’imparare sono ben presenti ed è questo che conta.

